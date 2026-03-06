Le borse piene di vestiti profumi affetto e sorrisi | ecco I Sacchettari che a Milano restituiscono visibilità e dignità ai clochard

A Milano, un gruppo di circa venti persone si riunisce in piazza Duomo, vicino al museo del Novecento, nel pomeriggio del 6 marzo 2026. Portano con sé borse cariche di vestiti, profumi, sorrisi e affetto, offrendo assistenza e conforto a chi vive senza casa. La scena attira l’attenzione di passanti e turisti, che osservano con curiosità questa iniziativa di solidarietà.

Milano, 6 marzo 2026 – Il raduno è in piazza Duomo, lato museo del Novecento. Sono circa una ventina, si danno appuntamento nel salotto della città fra turisti e passanti che li guardano incuriositi. Sono pieni di sacchi e sacchetti. Sì perché sono, non a caso, i Sacchettari. E ogni settimana portano vestiti, ma soprattutto sorrisi, un po' d'amicizia, un abbraccio – in una parola che racchiude tutto: considerazione – a chi nel salotto della città più ricca d'Italia, capitale della moda e delle Olimpiadi, ci vive da invisibile. I senzatetto, i clochard per dirla con un francesismo che fa chic. Scansati, tenuti a distanza. Di cui ci si accorge quando qualcuno di loro muore sotto un ponte in una notte d'inverno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

