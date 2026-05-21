Ravenna vertice DePortibus | il 46% della logistica UE al centro

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna si è tenuto il vertice DePortibus, un incontro che ha coinvolto rappresentanti del settore logistico e delle istituzioni europee. Durante l’evento sono stati discussi temi legati alle rotte nel Mediterraneo e all’efficienza dei porti italiani, con particolare attenzione alla distribuzione delle quote di mercato nella logistica europea, dove il 46% del traffico è concentrato in alcune aree. Le decisioni prese potrebbero influenzare la distribuzione delle attività e le future strategie di sviluppo dei porti italiani in ambito europeo.

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? Punti chiave Come influenzerà il vertice la competitività dei porti italiani in Europa?. Chi guiderà le decisioni strategiche sulle nuove rotte del Mediterraneo?. Quali riforme proporrà il Ministero per modernizzare la logistica nazionale?. Come cambierà l'economia costiera con la nuova transizione energetica portuale?.? In Breve Evento si svolge dal 21 al 23 maggio 2026 presso le Artificerie Almagià.. Partecipano i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria e la Commissione Trasporti.. Il dibattito affronta intermodalità, transizione energetica e sviluppo del bacino del Mediterraneo.. Il vertice mira a integrare infrastrutture terrestri e marittime per la blue economy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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