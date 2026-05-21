Ravenna vertice DePortibus | il 46% della logistica UE al centro

A Ravenna si è tenuto il vertice DePortibus, un incontro che ha coinvolto rappresentanti del settore logistico e delle istituzioni europee. Durante l’evento sono stati discussi temi legati alle rotte nel Mediterraneo e all’efficienza dei porti italiani, con particolare attenzione alla distribuzione delle quote di mercato nella logistica europea, dove il 46% del traffico è concentrato in alcune aree. Le decisioni prese potrebbero influenzare la distribuzione delle attività e le future strategie di sviluppo dei porti italiani in ambito europeo.

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