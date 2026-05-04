Ravenna apre le porte a Deportibus il festival che mette al centro i porti | attesi oltre un centinaio di ospiti

Ravenna si appresta ad accogliere il festival “Deportibus”, dedicato alla cultura marittima e alle infrastrutture portuali. L’evento, previsto nelle prossime settimane, vedrà la partecipazione di oltre un centinaio di ospiti. La città, recentemente nominata Capitale italiana del mare, continua a focalizzarsi sul tema dei porti e delle attività legate al mare, attraverso questa manifestazione che coinvolge diversi settori e professionisti del settore marittimo.

Dopo essere stata nominata Capitale italiana del mare, Ravenna si prepara ad ospitare un'altra importante manifestazione che punta a mettere al centro la cultura marittima e in particolare l'infrastruttura portuale, il festival “Deportibus”. Dal 21 al 23 maggio, in città tutti gli stakeholder.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Ravenna apre le porte Ikea: al centro commerciale d'ora in poi si potrà progettare casa A Faenza si apre 'CasaViva' il festival che mette al centro il diritto alla casaIl diritto alla casa e l'emergenza abitativa rimangono oggi tempi di estrema attualità. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Impulsivi Riflessivi; Dogane in classe: ADM incontra gli studenti del Baldini e apre le porte al futuro; Faenza, l’Istituto Persolino-Strocchi apre le porte del roseto sperimentale; Orsoni Venezia 1888 apre le porte al contemporaneo. Dogane in classe: ADM incontra gli studenti del Baldini e apre le porte al futuroUn ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Nei giorni scorsi il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha incontrato gli studenti dell’I.T.I.S. Nullo Baldini di Ravenna, coin ... ravennawebtv.it Si va a Castell’Arquato! Venerdì 8 maggio e domenica 10 maggio l’OraSì Basket Ravenna apre il primo turno dei play-out in trasferta contro Fiorenzuola Bees. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket: Gara 1 — Venerdì 8 maggio | ore 20:30 | PalArq - facebook.com facebook