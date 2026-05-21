A Ravenna apre una nuova galleria dedicata alla fotografia di moda, chiamata Galleria Paolo Roversi, che si propone come un punto di riferimento per gli appassionati. La struttura ricrea l'atmosfera dello studio parigino di Rue Paul Fort, con ambientazioni e allestimenti che richiamano quello spazio. Tra le pareti della galleria si trovano ritratti di alcune delle più note icone del settore, che accolgono i visitatori e rendono l'ambiente un luogo di osservazione e approfondimento della fotografia contemporanea.

? Punti chiave Come si ricrea lo studio parigino di Rue Paul Fort a Ravenna?. Chi sono le icone della moda che accolgono i visitatori?. Perché la luce dei mosaici bizantini influenza la fotografia di Roversi?. Quali partner industriali hanno finanziato questo nuovo polo culturale?.? In Breve Inaugurazione prevista il 21 maggio 2026 presso il Museo d'Arte di Ravenna.. Allestimento scenografico curato da Ania Martchenko con luci di Silvestrin & Associati.. Progetto sostenuto dal programma europeo Value Plus tramite Interreg Italia-Croazia.. Sponsorizzazione garantita da partner come Enel Green Power, Marcegaglia, RM e Service.. Il Museo d’Arte... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: nasce la Galleria Paolo Roversi, il tempio della luce

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Mercoledì inaugura la Galleria Paolo Roversi al Mar: il fotografo ha donato i suoi lavori al museo

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