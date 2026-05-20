A Ravenna, presso il Mar, si è aperta una mostra fotografica dedicata alla moda con cento scatti di un noto fotografo. L’esposizione si concentra sul lavoro dell’artista, che sottolinea come la città sia sempre stata parte della sua vita, anche se non si tratta di un vero e proprio ritorno. La mostra rappresenta un’occasione per vedere da vicino le immagini realizzate dall’autore, che ha deciso di condividere questo progetto con il pubblico locale.

Quello di Paolo Roversi al Mar non è un ritorno perché, come lui stesso dice, Ravenna in realtà non l’ha mai lasciata. E non importa se dall’inizio degli anni Settanta si è trasferito a Parigi, perché "certe cose, come la luce, ti entrano dentro per sempre". Il celebre fotografo di moda ravennate, tra i più influenti al mondo, ieri è arrivato al Mar per l’apertura della Galleria Paolo Roversi, il nuovo spazio permanente del museo di via di Roma dedicato alla sua opera. Cento immagini che diventano un viaggio nel tempo, nello spazio, nella luce. E se è vero che a Parigi, nell’atelier di Rue Paul Fort, l’artista ha ricreato Ravenna, lasciando entrare dalle finestre la luce del nord, nelle sale del Mar è stato ricreato lo studio parigino, le atmosfere, le ombre, le suggestioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Galleria Roversi al Mar. Cento scatti di moda: "Ravenna è casa, questo è un regalo"

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