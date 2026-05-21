A partire dal 21 maggio 2026, il Museo d’Arte della Città di Ravenna apre al pubblico una nuova galleria dedicata a Paolo Roversi. L’esposizione permanente si trova all’interno del museo e si concentra sulle opere del fotografo nato a Ravenna nel 1947, che ha iniziato la sua attività a Parigi nel 1973. La galleria è stata creata per valorizzare il lavoro dell’artista e rappresenta un nuovo spazio dedicato alla sua produzione fotografica.

Dal 21 maggio 2026 il Museo d’Arte della Città di Ravenna apre al pubblico la Galleria Paolo Roversi, un nuovo spazio permanente dedicato al fotografo nato a Ravenna nel 1947 e attivo a Parigi dal 1973. L’iniziativa è promossa dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura e porta stabilmente nelle collezioni del museo un autore che ha segnato la fotografia di moda internazionale restando fedele a un immaginario personale, costruito intorno alla luce, all’ombra e alla memoria. La galleria è curata da Chiara Bardelli Nonino e nasce nel solco della mostra Studio Luce, ospitata dal museo tra il 2020 e il 2021. Quel progetto aveva messo in relazione l’opera di Paolo Roversi con le atmosfere della città d’origine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Ravenna dedica a Paolo Roversi una galleria permanente al MAR

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