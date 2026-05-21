Ravenna Festival 2026 si alza il sipario

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si apre ufficialmente il Ravenna Festival 2026, con un evento che si svolge alle 21 al Pala De André. La serata vede protagonista la violinista Anne-Sophie Mutter, che celebra i suoi 50 anni di attività musicale. La musica sarà accompagnata dall’orchestra Royal Philharmonic Orchestra, diretta dal maestro Vasily Petrenko. L’evento rappresenta il primo appuntamento di questa edizione del festival, che promette di proseguire con altri numerosi spettacoli e iniziative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si alza il sipario sull’edizione 2026 di Ravenna Festival. Questa sera alle 21 al Pala De André, la grande violinista Anne-Sophie Mutter, festeggia 50 anni di carriera con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko. Un’inaugurazione storica per Ravenna Festival, che apre il cartellone della sua XXXVII edizione con la festa per i 50 anni di carriera di Anne-Sophie Mutter, una delle più grandi violiniste di tutti i tempi, attesa con la Royal Philharmonic Orchestra guidata dal suo direttore musicale Vasily Petrenko. Per il suo giubileo d’oro con il palcoscenico – ricordando il folgorante debutto avvenuto nel 1976 a soli tredici... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ravenna festival 2026 si alza il sipario
© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Festival 2026, si alza il sipario
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Benevento, si alza il sipario sul Festival di Primavera ‘Una Finestra sulla Danza’Tempo di lettura: 4 minutiSi è tenuta stamattina presso il Teatro Libertà di Benevento, l’inaugurazione del Festival di Primavera Una Finestra sulla...

Festival della parità di genere, a Perugia si alza il sipario sulla seconda edizioneSi alza il sipario sulla seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere che dal 4 al 9 maggio animerà il centro storico di...

ravenna festival ravenna festival 2026 siRavenna Festival 2026, si alza il siparioQuesta sera alle 21 al Pala De André, la grande violinista Anne-Sophie Mutter con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko . ilrestodelcarlino.it

ravenna festival ravenna festival 2026 siAnne?Sophie Mutter apre il Ravenna Festival con la Royal PhilharmonicAnne-Sophie Mutter celebra 50 anni di carriera inaugurando il Ravenna Festival con la Royal Philharmonic Orchestra ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web