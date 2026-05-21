Ravenna Festival 2026 si alza il sipario
Stasera si apre ufficialmente il Ravenna Festival 2026, con un evento che si svolge alle 21 al Pala De André. La serata vede protagonista la violinista Anne-Sophie Mutter, che celebra i suoi 50 anni di attività musicale. La musica sarà accompagnata dall’orchestra Royal Philharmonic Orchestra, diretta dal maestro Vasily Petrenko. L’evento rappresenta il primo appuntamento di questa edizione del festival, che promette di proseguire con altri numerosi spettacoli e iniziative.
Si alza il sipario sull’edizione 2026 di Ravenna Festival. Questa sera alle 21 al Pala De André, la grande violinista Anne-Sophie Mutter, festeggia 50 anni di carriera con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko. Un’inaugurazione storica per Ravenna Festival, che apre il cartellone della sua XXXVII edizione con la festa per i 50 anni di carriera di Anne-Sophie Mutter, una delle più grandi violiniste di tutti i tempi, attesa con la Royal Philharmonic Orchestra guidata dal suo direttore musicale Vasily Petrenko. Per il suo giubileo d’oro con il palcoscenico – ricordando il folgorante debutto avvenuto nel 1976 a soli tredici... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Anche nel 2026 Ravenna Festival riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un riconoscimento che si aggiunge al patrocinio di Senato e Ministero della Cultura e premia un festival capace di trasformare Ravenna in un palcoscenic x.com
Ravenna Festival 2026, si alza il siparioQuesta sera alle 21 al Pala De André, la grande violinista Anne-Sophie Mutter con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko . ilrestodelcarlino.it
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