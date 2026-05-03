Festival della parità di genere a Perugia si alza il sipario sulla seconda edizione

Da perugiatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia prende il via la seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere, in programma dal 4 al 9 maggio. L’evento coinvolge il centro storico, i quattordici dipartimenti universitari e altri spazi della città, con un ricco calendario di iniziative e incontri. La manifestazione si concentra sulla promozione della parità di genere attraverso eventi culturali e accademici distribuiti in diversi luoghi del centro storico.

Si alza il sipario sulla seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere che dal 4 al 9 maggio animerà il centro storico di Perugia, i quattordici dipartimenti universitari, grande novità di questa edizione, oltre che altri luoghi della città con un fittissimo calendario di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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