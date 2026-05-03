Festival della parità di genere a Perugia si alza il sipario sulla seconda edizione

A Perugia prende il via la seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere, in programma dal 4 al 9 maggio. L’evento coinvolge il centro storico, i quattordici dipartimenti universitari e altri spazi della città, con un ricco calendario di iniziative e incontri. La manifestazione si concentra sulla promozione della parità di genere attraverso eventi culturali e accademici distribuiti in diversi luoghi del centro storico.

Si alza il sipario sulla seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere che dal 4 al 9 maggio animerà il centro storico di Perugia, i quattordici dipartimenti universitari, grande novità di questa edizione, oltre che altri luoghi della città con un fittissimo calendario di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perugia, 60 appuntamenti per il Festival sulla parità di genere? Cosa sapere Perugia ospita dal 4 al 9 maggio 2026 sessanta appuntamenti sul Festival della parità. Perugia ospita il Festival internazionale della parità di generePerugia ospiterà la seconda edizione del Festival internazionale della parità di genere. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Perugia, torna il Festival della parità di genere. Regione lavora a legge su affettività -; Perugia: Festival Internazionale per la Parità di Genere 2026; Perugia ospita il Festival internazionale della parità di genere; Dal 4 al 9 maggio, torna il Festival della Parità di Genere. Festival della parità di genere, a Perugia si alza il sipario sulla seconda edizioneSi alza il sipario sulla seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere che dal 4 al 9 maggio animerà il centro storico di Perugia, i quattordici dipartimenti universitari, grand ... perugiatoday.it Perugia, torna il Festival della parità di genere. Regione lavora a legge su affettivitàSei giorni, circa sessanta eventi e oltre duecento speaker, tra panel, laboratori, incontri con autori, workshop, lezioni aperte nei dipartimenti universitari, proiezioni, mostre, teatro, musica e sta ... umbria24.it Festival della parità di genere, a Perugia si alza il sipario sulla seconda edizione Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Dal 1 al 3 maggio al Rifugio Cognolo il festival della montagna: natura, musica e comunità in sabina x.com