L’eredità di Roversi Monaco | È grazie a lui se l’Università è approdata anche a Ravenna

È scomparso l’uomo che ha contribuito a portare l’Università a Ravenna, un evento avvenuto molti secoli dopo l’insediamento a Bologna. La sua morte segna la fine di un’iniziativa che ha determinato la presenza dell’ateneo nella città romagnola. La sua figura è riconosciuta come fondamentale per questo sviluppo.

È venuto a mancare l’uomo cui Ravenna e tutta la Romagna devono l’arrivo dell’Università, secoli dopo rispetto alla città di Bologna. Grazie a Fabio Alberto Roversi Monaco, scomparso all’età di 87 anni, l’Alma Mater è diventata anche per i romagnoli, non solo quelli fuorisede. Ai tempi del suo rettorato, arrivò il primissimo corso di laurea in Scienze Ambientali a indirizzo Marino, poco prima la Scuola di Conservazione dei Beni Culturali ovvero la Scuola Diretta per Archivisti, che non aveva ancora i crismi dell’indirizzo universitario ma ne conteneva già i prodromi. E in precedenza, a metà degli anni Ottanta, anche la segreteria distaccata di Ravenna, in via Luca Longhi – la primissima per l’ Università di Bologna – che facilitò l’iscrizione a tanti ravennati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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