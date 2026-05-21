Il centenario della nascita di Pino Rauti ha portato alla ribalta l'opportunità di riflettere sul suo pensiero politico. Un intervento di un esponente politico ha sottolineato come questa ricorrenza rappresenti anche un momento per analizzare le idee e le posizioni che Rauti ha sostenuto nel corso della sua vita. La discussione si concentra sulla figura storica e sulla sua influenza, senza entrare in dettagli personali o giudizi di valore. La commemorazione si è svolta in un clima di rispetto e attenzione verso il passato.

"Un'occasione", ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia - eletta nel Collegio di Sesto San Giovanni nel 2022- "per raccontare e ricostruire la sua lungimiranza culturale e politica e la sua capacità di anticipare i tempi, i fenomeni e le criticità, guidato sempre dalla convinzione che la politica non sia la gestione dell'esistente ma visione del futuro e servizio alla comunità nazionale”. “Mio padre - conclude Isabella Rauti- ha insegnato ad intere generazioni di giovani missini che un popolo senza memoria è come un albero senza radici: non si ha nostalgia delle radici, ma è in loro che matura la consapevolezza della propria identità storica e spirituale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rauti (FdI): Pino Rauti, "Centenario nascita occasione per analisi attualità del suo pensiero politico"

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