Rauti | Diplomazia scientifica centrale per dialogo
Durante i Capri Talks, un evento organizzato da Spin Factor, il sottosegretario alla Difesa ha sottolineato come la diplomazia scientifica rappresenti un elemento centrale per favorire il dialogo tra le nazioni. L'intervento si è concentrato sull'importanza di promuovere collaborazioni nel campo della ricerca e dell’innovazione come strumento di relazione internazionale. La discussione ha coinvolto vari esperti e rappresentanti di istituzioni, evidenziando il ruolo crescente delle iniziative scientifiche nelle relazioni estere.
(Adnkronos) – L'intervento del sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ai Capri Talks, organizzati da Spin Factor. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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