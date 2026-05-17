Rauti | Diplomazia scientifica centrale per dialogo

Durante i Capri Talks, un evento organizzato da Spin Factor, il sottosegretario alla Difesa ha sottolineato come la diplomazia scientifica rappresenti un elemento centrale per favorire il dialogo tra le nazioni. L'intervento si è concentrato sull'importanza di promuovere collaborazioni nel campo della ricerca e dell’innovazione come strumento di relazione internazionale. La discussione ha coinvolto vari esperti e rappresentanti di istituzioni, evidenziando il ruolo crescente delle iniziative scientifiche nelle relazioni estere.

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