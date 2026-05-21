Rastelli ’chiama’ i giovani alle urne | Meritano ascolto e opportunità

Un rappresentante politico ha invitato i giovani a partecipare alle prossime elezioni, sottolineando l’importanza di ascoltarli e offrire loro opportunità. Ha dichiarato che il suo impegno in Consiglio comunale sarà caratterizzato da competenza, ascolto e concretezza, con l’obiettivo di lavorare quotidianamente per migliorare la città e creare più occasioni per le nuove generazioni. La chiamata alle urne è stata accompagnata da un appello a coinvolgere i giovani nel processo decisionale.

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"Il mio impegno sarà portare in Consiglio comunale competenza, ascolto e concretezza, lavorando ogni giorno per consegnare ai giovani un’Imola con più opportunità". Parte da qui la candidatura di Daniele Rastelli, candidato di Forza Italia alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a sostegno della corsa a sindaco di Nicolas Vacchi. Avvocato per 15 anni e oggi insegnante di diritto ed economia negli istituti superiori della città, Rastelli mette al centro della sua campagna il rapporto con le nuove generazioni e il tema del disagio giovanile. "Ogni giorno sono accanto ai ragazzi – spiega –. Ascolto le loro paure, le loro difficoltà, ma anche le loro energie e le loro ambizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rastelli ’chiama’ i giovani alle urne: "Meritano ascolto e opportunità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Referendum, Meloni chiama alle urne: “Non restate a guardare, votate Sì”“Questa riforma non èné di destra né di sinistra, è una riforma di semplice e purobuonsenso“. Orban chiama alle urne, 'con 3 milioni di voti nemmeno l'inferno ci fermerà'"Se avremo 3 milioni di voti, nemmeno le porte dell'inferno potranno prevalere su di noi nei prossimi quattro anni".