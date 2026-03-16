Referendum Meloni chiama alle urne | Non restate a guardare votate Sì

Il governo ha annunciato un referendum con l’invito ai cittadini a partecipare e a votare Sì. La premier ha sottolineato che la riforma proposta non appartiene a nessuna parte politica e che è importante considerare ciò che è utile per il paese. L’appello è rivolto a chi deve decidere se sostenere o meno la modifica proposta, invitando a non restare a guardare.

“Questa riforma non èné di destra né di sinistra, è una riforma di semplice e purobuonsenso“. Con queste parole, il presidente del ConsiglioGiorgia Melonilancia un ultimo appello agli indecisi, a meno di una settimana dal voto sulreferendum sulla Giustizia, previsto domenica e lunedì prossimi. Lo fa in un’intervista aIl Dubbio, invitando gli italiani a “non restare a guardare evotare ‘Sì‘“, per rendere la giustizia libera daicondizionamenti della politicae dalle“degenerazioni correntizie”. Per il premier, la giustizia “èindispensabileper far camminare l’Italia“, ma è altresì un “potere enormea cui non corrisponde quasi mai un’adeguataresponsabilità“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, Meloni chiama alle urne: “Non restate a guardare, votate Sì” Articoli correlati Meloni chiama alle urne: ‘Non restate a casa, non è un voto contro la magistratura ma contro le caste’AMilano, ieri, sul palco senza simboli né loghi delTeatro Franco Parenti,la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha invitato gli elettori alla... Leggi anche: Un sì alla Meloni, un no al referendum. Sbagliato trasformare la chiamata alle urne in un test di fedeltà politica Referendum, Meloni In caso di vittoria del no il Governo non si dimetterà Tutti gli aggiornamenti su Referendum Meloni chiama alle urne Non... Temi più discussi: Referendum, Meloni chiama alla mobilitazione: Se vince il No, stupratori e pedofili in libertà. Schlein: Frasi gravi, tratta gli italiani da stupidi; Guerra in Iran, Meloni alle Camere: Non siamo complici. Pronta a tavolo con opposizioni; La newsletter di Pagella Politica per arrivare informati al referendum sulla giustizia; Meloni: 'La riforma della giustizia è un traguardo epocale'. Referendum giustizia, Meloni: La riforma riguarda la vita di tutti, è necessario votareLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, Meloni: 'La riforma riguarda la vita di tutti, è necessario votare' ... tg24.sky.it Referendum, Meloni: ‘non vogliamo liberarci delle toghe’La premier si presenta sul palco del Teatro Parenti per tirare la volata alle ultime battute della campagna sul referendum per la giustizia ... vocealta.it Ultima settimana di appelli per il referendum sulla Giustizia, si intensificano nell'Isola gli arrivi di big nazionali - VIDEO - facebook.com facebook -7 giorni al Referendum. Nella giustizia, come nello sport vale lo stesso principio: chi giudica deve essere davvero terzo, non parte dello stesso “mondo” di chi accusa. Per questo sosteniamo il SÌ al referendum: per un processo più equilibrato, più credibile, più x.com