Orban chiama alle urne ' con 3 milioni di voti nemmeno l' inferno ci fermerà'

Il primo ministro ha invitato gli elettori a partecipare alle prossime elezioni, dichiarando che con tre milioni di voti la vittoria sarebbe certa. Ha aggiunto che con questa quantità di consensi, nessuna forza ostile potrebbe ostacolare il percorso del suo partito nei successivi quattro anni. La frase è stata pronunciata in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle modalità della campagna elettorale.

"Se avremo 3 milioni di voti, nemmeno le porte dell'inferno potranno prevalere su di noi nei prossimi quattro anni". Lo ha detto Viktor Orban in comizio a Budapest, chiedendo a ognuno di "portare con sé qualcun altro alle urne" e chiamando a raccolta i giovani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orban chiama alle urne, 'con 3 milioni di voti nemmeno l'inferno ci fermerà' Iran: “Sì all’accordo sul nucleare con gli Usa, ma se ci attaccano reagiremo. Nemmeno la guerra fermerà l'arricchimento"L’ Iran si dice pronto a raggiungere un accordo “rassicurante” con gli Stati Uniti sul nucleare e conferma di aver concordato con Washington un nuovo... La missione di Vance in Ungheria, un assist per Orbán alle urneUngheria Il vicepresidente Usa sottolinea che non vuole «fare pressioni indebite», ma attacca le «manovre» dei «burocrati della Ue» Ungheria Il...