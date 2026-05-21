Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 21 maggio

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, giovedì 21 maggio. La rassegna stampa si concentra sulle notizie legate alla Juventus e alle questioni che coinvolgono il club, con approfondimenti sui risultati delle partite recenti e sulle questioni legali in corso. I giornali dedicano ampio spazio alle analisi sulle vicende sportive e alle decisioni prese dal club nelle ultime settimane. La pubblicazione di oggi raccoglie anche commenti e opinioni di esperti sul momento della squadra.

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