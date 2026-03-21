Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, sabato 21 marzo. La rassegna stampa include articoli e titoli dedicati alla Juventus e alle ultime notizie del mondo del calcio. La selezione si concentra sulle copertine di oggi dei giornali sportivi, senza analisi o commenti, offrendo una panoramica immediata delle notizie più rilevanti.

Calciomercato Juve, Spalletti sui rinforzi estivi: «Non sono un idiota». Cosa intendeva Douglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi. Le ultime Calciomercato Juve, spesa in casa Atalanta? Ederson e Carnesecchi nel mirino dei bianconeri. Ma entrambi rischiano di sfumare. I motivi Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocato dall’Italia Under 21. I dettagli Juventus Next Gen, ufficiali le date dei playoff 2026: quando giocheranno i bianconeri di Brambilla. Il comunicato Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro» Juventus Women, Canzi non ha dubbi: «La scorsa stagione è stata memorabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 21 marzo

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