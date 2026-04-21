Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 21 aprile

Oggi, martedì 21 aprile, sono state pubblicate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali dedicate alla Juventus. La rassegna stampa riporta le notizie più rilevanti sul club, evidenziando articoli, commenti e analisi apparsi sui quotidiani di settore. La copertura giornalistica si concentra sugli aspetti più discussi, fornendo uno sguardo complessivo sulle tematiche attuali relative alla squadra.

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