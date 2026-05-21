Nel cuore del parco del Pollino, nel comune di San Sosti, è stata individuata una peonia rossa, una pianta rara nel sottobosco calabrese. La scoperta ha attirato l’attenzione di botanici e appassionati, interessati a capire in quale zona specifica si trovi questa specie. La peonia, secondo la mitologia, viene considerata un essere forestiero, ma la sua presenza nel territorio calabrese rappresenta comunque un esempio di biodiversità locale. La pianta si distingue per il suo colore vivace e la sua rarità.

? Domande chiave Dove si nasconde esattamente questa specie rara nel sottobosco calabrese?. Perché questo fiore è considerato un essere forestiero secondo la mitologia?. Come può un medico divino aver salvato gli dei con un fiore?. Cosa rischiano i sentieri del Pollino se la fioritura venisse calpestata?.? In Breve Specie classificata EN dall'IUCN per la sua estrema fragilità biologica. Presenza limitata tra San Sosti, Monte Sellaro e Monte Carnara. Legame mitologico con il medico divino Peone e la dea Latona. Fioritura tra maggio e giugno fino a 1500 metri di altitudine. Tra le fitte chiome dei faggi e il muschio che ricopre i tronchi, la Paeonia peregrina ha iniziato a punteggiare di rosso intenso il sottobosco del Parco Nazionale del Pollino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rara peonia rossa nel Pollino: lo spettacolo botanico a San Sosti

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