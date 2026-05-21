Rapporto Istat stipendi mangiati dall’inflazione | ecco quanto hanno perso i lavoratori
Nel 2025, l’Italia ha registrato un rallentamento della crescita economica rispetto agli anni precedenti. I dati mostrano che l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto dei salari, con i lavoratori che hanno visto diminuire i loro redditi reali. I report evidenziano anche una stagnazione negli investimenti in innovazione tecnologica e una situazione di stallo per quanto riguarda le opportunità dei giovani e la parità di genere. La situazione complessiva si inserisce in un quadro di difficoltà economiche e sociali che interessano il Paese.
Nel 2025 l’Italia ha visto un rallentamento nella crescita economica rispetto al biennio precedente. In più, deve migliorare i suoi investimenti in termini di innovazione tecnologica, potere di acquisto dei salari, welfare, opportunità per i giovani e parità di genere. A dirlo sono i dati del Rapporto annuale Istat 2026, giunto alla sua trentaquattresima edizione. Economia italiana: un quadro generale. In un’economia globale che nel 2025 ha registrato un’espansione del +3,4%, il quadro economico relativo al Pil italiano rimane positivo: nel 2025 ha continuato a crescere, con un valore del +0,5 per cento in decelerazione, però, rispetto allo 0,8 del 2024. 🔗 Leggi su Open.online
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