Rapporto Istat stipendi mangiati dall’inflazione | ecco quanto hanno perso i lavoratori

Nel 2025, l’Italia ha registrato un rallentamento della crescita economica rispetto agli anni precedenti. I dati mostrano che l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto dei salari, con i lavoratori che hanno visto diminuire i loro redditi reali. I report evidenziano anche una stagnazione negli investimenti in innovazione tecnologica e una situazione di stallo per quanto riguarda le opportunità dei giovani e la parità di genere. La situazione complessiva si inserisce in un quadro di difficoltà economiche e sociali che interessano il Paese.

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