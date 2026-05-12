Produzione industriale stipendi inflazione | i dati Istat smontano punto per punto le fake della sinistra

I dati diffusi dall'Istat mostrano un aumento della produzione industriale e delle retribuzioni, mentre le famiglie hanno mantenuto il potere di acquisto nonostante l'inflazione. Le riforme fiscali sono state citate come causa di questa stabilità, che ha permesso di controbilanciare gli effetti dell'inflazione stessa. Le statistiche evidenziano inoltre un miglioramento generale in alcuni indicatori economici chiave.

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Crescono la produzione industriale, le retribuzioni e la capacità delle famiglie di reggere al drenaggio effetto dell’inflazione, che grazie alle riforme fiscali è stato «più che compensato». Ancora una volta sono i numeri forniti dall’Istat a confermare la validità delle politiche economiche del governo Meloni e delle visione da cui discendono e a smentire la propaganda della sinistra, che in particolare su questi temi ha costruito una narrazione disfattista e catastrofista. La produzione industriale aumenta dell’1,5% su base annua. Per quanto riguarda la produzione industriale l’Istat ha comunicato che a marzo 2026 si stima che l’indice destagionalizzato aumenti dello 0,7% rispetto al mese precedente, segnando il secondo rialzo consecutivo dopo quello di febbraio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Produzione industriale, stipendi, inflazione: i dati Istat smontano punto per punto le fake della sinistra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inflazione gennaio 2026 stabile all’1,2%: i dati IstatUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Consumatori sui dati Istat, inflazione: la classifica delle città più careArezzo, 17 marzo 2026 – L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di febbraio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha... Argomenti più discussi: Landini: La vera emergenza? I salari. Ma il governo non fa nulla per aumentarli; Stipendi statali, aumento buoni pasto: saliranno oltre 7 euro. Via (dopo 14 anni) il limite dal contratto; Schlein Il Governo ha sbagliato tutto, in campo con alleanza unita; Statali, mini-aumenti prima del nuovo contratto: ecco di quanto sale l'indennità. Stipendi, come cambierà la busta paga nel 2026: dalla guerra alla crescita dell'inflazione, i fattoriData la quota molto ridotta di contratti in attesa di rinnovo, appare al momento improbabile un marcato rialzo delle retribuzioni nel 2026 per recuperare l'aumento dell'inflazione generato dal ... ilmattino.it