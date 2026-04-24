Violenta rapina a Feltre | coniugi legati e chiusi in bagno mentre la banda porta via soldi e gioielli

Nella zona di Feltre, una coppia è stata sorpresa da una banda di rapinatori che ha fatto irruzione nell'abitazione, legando e rinchiudendo i coniugi in bagno. I criminali hanno portato via soldi e gioielli, mentre le urla delle vittime hanno attirato l’attenzione dei vicini. L’intervento delle forze dell’ordine non ha impedito ai ladri di fuggire con il bottino.

Una coppia a Feltre (Belluno) è stata legata e chiusa in bagno mentre i ladri svaligiavano la casa. Le urla delle vittime hanno allertato i vicini, ma nonostante l'arrivo delle forze dell'ordine i malviventi sono andati via col bottino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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