Rapine e furti ai danni dei distributori di carburanti del salernitano | bloccati gli ultimi due componenti della banda

La Polizia di Stato ha fermato gli ultimi due membri di un gruppo che aveva messo a segno diversi furti e rapine ai distributori di carburante nel salernitano. Le forze dell'ordine avevano già identificato altri componenti dell’organizzazione e ora hanno concluso le operazioni di arresto. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi e hanno coinvolto diverse stazioni di servizio nella zona, portando a un’intensa attività di indagine da parte degli agenti.

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