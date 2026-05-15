Rapine e furti ai danni dei distributori di carburanti del salernitano | bloccati gli ultimi due componenti della banda
La Polizia di Stato ha fermato gli ultimi due membri di un gruppo che aveva messo a segno diversi furti e rapine ai distributori di carburante nel salernitano. Le forze dell'ordine avevano già identificato altri componenti dell’organizzazione e ora hanno concluso le operazioni di arresto. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi e hanno coinvolto diverse stazioni di servizio nella zona, portando a un’intensa attività di indagine da parte degli agenti.
Bloccati dalla Polizia di Stato, gli ultimi due componenti della banda specializzata in rapine e furti ai distributori di carburante. La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione del provvedimento di fermo eseguito lo scorso 7 maggio nei confronti dei due uomini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Rapine a distributori di carburante e negozi in provincia di Napoli, presa la banda
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