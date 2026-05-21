Due persone sono state condannate a sette anni di reclusione per aver preso parte a una rapina in cui un furgone carico di occhiali di lusso è stato assalito da individui travestiti da agenti di polizia. Durante l’episodio, l’autista è stato legato e i ladri sono fuggiti con un bottino di 91.000 euro. L’episodio si è verificato a Belluno, e le condanne riguardano il furto, la rapina e il sequestro di persona.

BELLUNO - Condannati due degli autori del furto, rapina e sequestro di persona per il bottino da 91mila euro di occhiali di lusso. A Florian Ciprian Mocanu 7 anni e 6 mesi di reclusione, a Viorel Stratila 4 anni e 5 mesi. Il colpo era avvenuto il 2 agosto del 2019 a Ponte nelle Alpi. Avevano indossato maschere, avevano comperato le palette simili a quelle in uso alle forze dell’ordine, avevano perfino posizionato un lampeggiante sull’auto. In questo modo avevano fermato il conducente del furgone che stava trasportando un migliaio di paia di occhiali, per lo più Louis Vuitton e Armani, del valore complessivo di 91mila euro. Lo avevano bendato, legato i polsi e lo avevano condotto nell’auto, che avevano rubato la sera precedente nel Trevigiano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rapinano il furgone carico di occhiali di lusso travestiti da poliziotti, poi legano l'autista e scappano con 91mila euro: condannati a 7 anni

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