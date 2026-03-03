Volto coperto e armati di lama | rapinano due negozi e poi scappano

Nel pomeriggio di martedì 3 marzo, due uomini con il volto coperto e armati di lama hanno rapinato due negozi in via Murtola a Pra’. I malviventi sono arrivati a bordo di uno scooter rubato intorno alle 18,45 e sono fuggiti subito dopo aver compiuto i colpi. Si tratta di due persone, probabilmente di nazionalità italiana.

Il doppio colpo nel tardo pomeriggio di martedì a Pra', nel ponente genovese: i due rapinatori sono arrivati di fronte ai negozi a bordo di uno scooter rubato Rapina in due negozi di via Murtola a Pra', nel pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo. È successo verso le 18,45 circa, quando due persone, verosimilmente italiane, hanno raggiunto la strada a bordo di uno scooter rubato, e con il volto coperto. Armati di una lama - un cutter, secondo le prime ricostruzioni - hanno rapinato due punti vendita, scappando subito dopo a bordo della stessa moto. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia di Stato. Indagini in corso. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Pistola in mano e a volto coperto, rapinano le Poste di Gargagnago: indagano i carabinieriDue uomini sono entrati nell'ufficio postale situato in Valpolicella nella mattinata di lunedì e si sono fatti consegnare il denaro dall'unica...

Leggi anche: Passamontagna sul volto e armati di pistola rapinano commerciante: portati via 10 mila euro

Altri aggiornamenti su Volto coperto

Temi più discussi: A volto coperto armati di pistola e martello: rapinatori in azione in una gioielleria a Bitonto; A volto coperto armati di pistola e martello: rapinatori in azione in una gioielleria a Bitonto; Assalto armato alla cannabis light: il colpo da 60mila euro e le contraddizioni del mercato legale; Armati in casa di una donna: la picchiano e poi fuggono con 500 euro. Fermato un 17enne, denunciati i complici.

Violenta rapina in casa di una donna, ma i responsabili fanno poca strada: arrestato un 17enne e denunciati i due compliciGallipoli (Lecce) – Le sono piombati in casa armati e col volto coperto e l’hanno picchiata per rapinarla. Brutta avventura per una donna, nella serata di ... corrieresalentino.it

Rapinano le Poste armati di un taglierinoSecondo le prime ricostruzioni, intorno alle ore 10 due uomini, con il volto coperto e armati di taglierino, hanno fatto irruzione nella sede situata in via 1° Maggio, di fronte alla Villa Comunale ... ilfattovesuviano.it

Un ragazzo vestito da boia - felpa nera e volto coperto - con un'ascia di cartone in mano, si prodiga nel tagliare la testa del premier - facebook.com facebook