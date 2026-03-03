Volto coperto e armati di lama | rapinano due negozi e poi scappano

Da genovatoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di martedì 3 marzo, due uomini con il volto coperto e armati di lama hanno rapinato due negozi in via Murtola a Pra’. I malviventi sono arrivati a bordo di uno scooter rubato intorno alle 18,45 e sono fuggiti subito dopo aver compiuto i colpi. Si tratta di due persone, probabilmente di nazionalità italiana.

Il doppio colpo nel tardo pomeriggio di martedì a Pra', nel ponente genovese: i due rapinatori sono arrivati di fronte ai negozi a bordo di uno scooter rubato Rapina in due negozi di via Murtola a Pra', nel pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo. È successo verso le 18,45 circa, quando due persone, verosimilmente italiane, hanno raggiunto la strada a bordo di uno scooter rubato, e con il volto coperto. Armati di una lama - un cutter, secondo le prime ricostruzioni - hanno rapinato due punti vendita, scappando subito dopo a bordo della stessa moto. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia di Stato. Indagini in corso. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Pistola in mano e a volto coperto, rapinano le Poste di Gargagnago: indagano i carabinieriDue uomini sono entrati nell'ufficio postale situato in Valpolicella nella mattinata di lunedì e si sono fatti consegnare il denaro dall'unica...

Leggi anche: Passamontagna sul volto e armati di pistola rapinano commerciante: portati via 10 mila euro

Altri aggiornamenti su Volto coperto

Temi più discussi: A volto coperto armati di pistola e martello: rapinatori in azione in una gioielleria a Bitonto; A volto coperto armati di pistola e martello: rapinatori in azione in una gioielleria a Bitonto; Assalto armato alla cannabis light: il colpo da 60mila euro e le contraddizioni del mercato legale; Armati in casa di una donna: la picchiano e poi fuggono con 500 euro. Fermato un 17enne, denunciati i complici.

Violenta rapina in casa di una donna, ma i responsabili fanno poca strada: arrestato un 17enne e denunciati i due compliciGallipoli (Lecce) – Le sono piombati in casa armati e col volto coperto e l’hanno picchiata per rapinarla. Brutta avventura per una donna, nella serata di ... corrieresalentino.it

volto coperto e armatiRapinano le Poste armati di un taglierinoSecondo le prime ricostruzioni, intorno alle ore 10 due uomini, con il volto coperto e armati di taglierino, hanno fatto irruzione nella sede situata in via 1° Maggio, di fronte alla Villa Comunale ... ilfattovesuviano.it

Trova facilmente notizie e video collegati.