Due minorenni sono stati fermati in relazione alla morte di un ragazzo di 13 anni avvenuta in un centro commerciale di Villefranche-sur-Saône, vicino a Lione, in Francia. La vittima è deceduta a causa di un colpo di pistola alla testa. L’incidente è avvenuto all’interno del centro commerciale, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un ragazzo di appena 13 anni è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla testa in Francia, all’interno di un centro commerciale di Villefranche-sur-Saône, nei pressi di Lione. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile e ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle aree urbane. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Il proiettile lo aveva raggiunto alla testa, provocando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’aggressione, senza possibilità di trasferimento in ospedale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 13enne ucciso con un colpo di pistola in un centro commerciale: fermati due minorenni

Francia, 13enne ucciso con uno colpo alla testa in un centro commerciale: fermati due minorenniUn 13enne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Villefranche-sur-Saône, vicino Lione.

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È stato incastrato da una serie di indizi, tra i quali una inquietante ricerca su Google: “Quanto resta il DNA su una corda” Dieci anni fa aveva ucciso per asfissia una 13enne - facebook.com facebook