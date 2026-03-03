aggressione omofoba in centro a roma tre minorenni nei guai video

Tre minorenni sono stati segnalati dopo un episodio di aggressione omofoba avvenuto nel centro di Roma. La polizia ha diffuso un video dell’accaduto e ha applicato loro l’obbligo di permanenza in casa, con divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni. L’episodio ha suscitato attenzione nelle autorità e tra i residenti della zona.

AGI - Obbligo di permanenza in casa, con divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni. È la misura cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni della capitale per i tre 17enni ritenuti responsabili del brutale pestaggio a sfondo omofobo di un 25enne avvenuto la notte del 14 settembre scorso in corso Vittorio Emanuele II, nel pieno centro storico di Roma. Secondo quanto ricostruito, la violenza è esplosa con modalità del tutto gratuite: la vittima, un giovane che stava rincasando da solo, è stata accerchiata dal gruppo. Dapprima uno dei minori gli avrebbe strappato e spezzato il ventaglio che aveva tra le mani, per poi sputargli in viso; subito dopo, gli aggressori lo avrebbero colpito ripetutamente con pugni al volto, alle costole e alla nuca. 🔗 Leggi su Agi.it

