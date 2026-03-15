Nella notte, una coppia è stata vittima di una rapina in una villa di Capalbio, dove i criminali li hanno minacciati con una pistola. La scena si è svolta senza che ci siano stati altri testimoni presenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e si prevede che le autorità richiedano un incontro in prefettura per discutere delle misure di sicurezza. La zona è sotto stretta sorveglianza.

CAPALBIO "E’ impossibile entrare e uscire da Capalbio senza essere ripresi dalle telecamere della videosorveglianza". E’ sotto choc Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio. Il paese, nella notte tra venerdì e sabato ha dovuto fare i conti con una rapina a segno nella villa di una coppia di imprenditori, che nella Piccola Atene gestiscono un ristorante molto conosciuto. Un episodio che ha scosso la tranquillità del piccolo borgo maremmano, non abituato a simili episodi di violenza. "Siamo davvero tutti turbati per quello che è successo alla coppia, alla quale va tutta la mia vicinanza – ha aggiunto il primo cittadino – E’ una situazione che va monitorata in maniera attenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina in villa nella notte. Coppia minacciata con la pistola: "Chiederò una riunione in prefettura"

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