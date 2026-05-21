Rapina in abitazione | proprietario picchiato e rinchiuso in una stanza

Un episodio di rapina in abitazione si è concluso con il proprietario dell’immobile che è stato picchiato e rinchiuso in una stanza. Quattro persone sono entrate nell’abitazione e hanno portato via alcuni oggetti di valore. Durante il tentativo di furto, uno dei malviventi ha aggredito il proprietario, che è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando per identificare gli autori e ricostruire l’accaduto.

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