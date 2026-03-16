Il poliziotto Cinturrino è accusato di aver sequestrato e picchiato un 29enne in una stanza del Commissariato

Un poliziotto è accusato di aver sequestrato e picchiato un 29enne in una stanza del Commissariato di Mecenate. Secondo i documenti consultati, l’agente Cinturrino avrebbe rinchiuso la vittima e colpito ripetutamente con la collaborazione di un collega. La richiesta di incidente probatorio evidenzia i dettagli di quanto accaduto all’interno della struttura di polizia.