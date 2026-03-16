Il poliziotto Cinturrino è accusato di aver sequestrato e picchiato un 29enne in una stanza del Commissariato
Un poliziotto è accusato di aver sequestrato e picchiato un 29enne in una stanza del Commissariato di Mecenate. Secondo i documenti consultati, l’agente Cinturrino avrebbe rinchiuso la vittima e colpito ripetutamente con la collaborazione di un collega. La richiesta di incidente probatorio evidenzia i dettagli di quanto accaduto all’interno della struttura di polizia.
Stando alla richiesta di incidente probatorio che Fanpage.it ha visionato, il poliziotto Cinturrino avrebbe "rinchiuso in una stanza" del Commissariato di Mecenate e "percosso ripetutamente" un 29enne con la complicità di un suo collega. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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