Nella serata di ieri, un imprenditore ha tentato di bloccare un ladro che aveva appena trafugato un orologio di marca da un negozio. Dopo aver inseguito lo scooter con cui il ladro si era allontanato, l’uomo è riuscito a fermarlo e a bloccare il responsabile della rapina. Durante l’intervento, due complici sono riusciti a fuggire a piedi, lasciando il ladro e l’imprenditore coinvolti in un breve scontro. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le testimonianze.

? Domande chiave Come ha fatto l'imprenditore a fermare lo scooter dopo la colluttazione?. Chi sono i due complici che sono riusciti a fuggire?. Quali ferite ha riportato il rapinatore dopo lo scontro con la vittima?. Perché il criminale ha puntato proprio quel particolare orologio di lusso?.? In Breve Aggredito in via Aristide De Togni martedì sera per un Rolex da 50mila euro.. Il rapinatore di 51 anni originario della Campania ha 20 giorni di prognosi.. Due complici su un secondo motorino sono fuggiti dalla zona di Sant’Ambrogio.. La compagna di Pioggia ha recuperato la catenina d'oro sottratta durante l'aggressione.. Martedì sera, in via... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al Rolex: l’imprenditore insegue il ladro e lo blocca

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È un vero Rolex Explorer Tutti i controlli da fare

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