Un uomo di 51 anni, residente nella capitale, si trova attualmente in carcere con l’accusa di aver partecipato a una rapina avvenuta in un supermercato di Ponte di Nona. Durante l’azione, il dipendente del negozio ha inseguito il sospetto, e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno contribuito a identificare il rapinatore, che indossava una maschera con un volto di silicone. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

? Cosa sapere Un cinquantunenne romano è in carcere per la rapina al supermercato di Ponte di Nona.. L'inseguimento del dipendente e le telecamere hanno permesso l'identificazione del rapinatore con maschera.. Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno portato in carcere un cinquantunenne romano, accusato di aver rapinato con la pistola un supermercato a Ponte di Nona lo scorso 21 marzo. Tutto era iniziato tra le corsie del punto vendita, dove il rapinatore, per non farsi riconoscere, aveva indossato una maschera in silicone che gli copriva interamente il volto, una sorta di seconda pelle. Con l’arma in mano, l’uomo aveva generato il panico tra i clienti e puntato la cassiera, obbligandola a versare oltre mille euro in una busta per la spesa prima di scappare velocemente dal negozio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina col volto di silicone: insegue il ladro e lo incastra

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