Rapina farmacia | l’ex sindaco insegue il ladro e salva

Il 2 febbraio 2017, a Spino d’Adda, una rapina alla farmacia Riccaboni coinvolse un pregiudicato di Milano. L’ex sindaco del paese ha inseguito il ladro e lo ha fermato. Il sospettato ha negato ogni presenza nel comune durante l’evento. La polizia ha poi preso in custodia il sospettato per ulteriori accertamenti.

Un pregiudicato di Milano nega ogni presenza a Spino d’Adda il 2 febbraio 2017, giorno in cui si verificò la rapina alla farmacia Riccaboni. L’ex sindaco Paolo Riccaboni ha inseguito il ladro fino all’uscita, notando una Fiat Punto con le prime due lettere della targa visibili, mentre il malvivente scappava a bordo del veicolo. La sentenza definitiva è fissata per l’8 luglio, dopo che le indagini hanno collegato l’automobile al padre dell’imputato Donato. La dinamica dell’agguato e la reazione immediata. Nel cuore della mattinata del 2 febbraio 2017, un individuo solitario, con il volto coperto da una sciarpa, irruppe nella farmacia situata in via Ungaretti a Spino d’Adda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina farmacia: l’ex sindaco insegue il ladro e salva Articoli correlati Leggi anche: Rapina in via Mazzini a Bologna, barista aggredita mentre insegue il ladro Massimo Lopez rapinato al ristorante, il sindaco di Sassari insegue il ladro e recupera le refurtivaPoteva concludersi con una denuncia e una serata rovinata, oltre al danno economico, invece la tentata rapina ai danni di Massimo Lopez si è... Una raccolta di contenuti su Rapina farmacia Temi più discussi: Entra in farmacia con la pistola in pugno, poi la fuga con 1.200 euro assieme a un complice: caccia alla banda del furgone bianco; Rapina fallita in banca, riuscita in farmacia: uno scontrino incastra gli autori; Scoppia la guerra delle farmacie: All’Auditorium non ci può stare. E il ricorso arriva fino a Mattarella; Cercano di rapinare una banca a San Marino. Ma non ci riescono. Quindi ripiegano su una farmacia a Villa Verucchio. La Polizia e i Carabinieri arrestano due pugliesi. Rapina alla farmacia Riccaboni, pregiudicato milanese si difende: Mai stato a SpinoNon sono mai stato a Spino d’Adda, la mattina del 2 febbraio ero a Milano. Si è difeso così, Donato, pregiudicato milanese finito a processo insieme a Pietro, il presunto complice, per aver rapinato ... cremonaoggi.it Rapina in farmacia, bandito seminfermo condannato a 2 anni e 6 mesi: minimo della pena per il 46enne che colpì ad agosto in piazza Santo StefanoBELLUNO - Due anni e 6 mesi. Condannato al minimo della pena l’uomo che, quest’estate, seminò il panico nella farmacia di Santo Stefano a Belluno dove, con un ... ilgazzettino.it Rapina quattro volte la stessa farmacia: arrestato 38enne (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com facebook La rapina in una farmacia dopo l'assalto fallito a una banca: in manette cerignolani in trasferta x.com