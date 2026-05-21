La Rai ha inviato nuovamente una comunicazione a Sigfrido Ranucci, questa volta in relazione a un servizio trasmesso il 17 maggio scorso, che riguardava una inchiesta su La Russa e i suoi figli. La lettera di richiamo segue le polemiche e le contestazioni sollevate dopo la messa in onda del reportage, che ha attirato l'attenzione dei media e delle istituzioni. La questione riguarda l'interpretazione dei fatti e il rispetto delle procedure editoriali adottate dalla rete pubblica.

Sigfrido Ranucci pare sia stato nuovamente richiamato dalla Rai con una lettera a seguito dell'inchiesta su La Russa e i suoi figli, andata in onda lo scorso 17 maggio Secondo quanto appresa daFanpagepare cheSigfrido Ranucci abbia ricevuto un altro richiamo dalla Rai, in particolare dal direttore Approfondimenti Rai Paolo Corsini. Ciò in merito allapuntata di Report andata in onda il 17 maggio ed incentrata su La Russa e i suoi figli.Sul come li avrebbe aiutati sia per quanto riguarda l’ascesa in ruoli importanti, sia su fatti giudiziari. Fanpagerivela che aRanuccipare sia stata mandata un’altra lettera dove gli è stato chiesto“meno reportage a tesi, più pluralismo”,ciò non vuole dire censurare le inchieste ma mirarle anche altrove. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ranucci richiamato (di nuovo) dalla Rai: stavolta c’entra La Russa

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