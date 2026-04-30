La Rai ha notificato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo in seguito alle sue dichiarazioni sul ministro. La comunicazione è arrivata dopo alcune affermazioni fatte dal giornalista in un contesto pubblico. Attualmente non ci sono indicazioni su eventuali azioni legali da parte delle parti coinvolte. La vicenda si concentra sulle modalità di comportamento e sulle conseguenze disciplinari previste dall’azienda.

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni rilasciate ministro Nordio. Intervenuto nella trasmissione È sempre Cartabianca, su Rete 4, il giornalista aveva parlato del caso Nicole Minetti tirando in ballo Carlo Nordio. A quanto pare, la Rai non avrebbe intenzione di fornire tutela legale a Ranucci in caso di querela da parte del ministro della Giustizia. Scontro Ranucci-Nordio, la Rai potrebbe non tutelare il giornalista Come riportato dall’Adnkronos, la lettera di richiamo nei confronti di Sigfrido Ranucci è stata firmata da Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai. La missiva è incentrata...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sigfrido Ranucci scaricato dalla Rai nella lettera di richiamo: nessuna tutela se Nordio adirà le vie legali

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