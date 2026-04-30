La Rai ha inviato una lettera di richiamo al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, a seguito delle dichiarazioni sul ministro Nordio fatte dalla giornalista durante una puntata. Ranucci ha risposto con un semplice “Prendo atto” e ha aggiunto di non avere timori riguardo alla vicenda. La vicenda riguarda anche un'altra conduttrice, che ha commentato la situazione attraverso un intervento pubblico.

“Prendo atto”. Così ieri il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci ha commentato la notizia della lettera di richiamo ricevuta mercoledì notte dalla Rai, dopo la sua partecipazione a “ È sempre Cartabianca ” (su Rete4) di lunedì scorso, durante la quale aveva parlato della possibile presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. “Non ho timori”, la risposta di Ranucci. “Non ho timori di affrontare in giudizio il ministro della Giustizia, che è anche colui che è custode dell’Albo dei giornalisti”, ha aggiunto Ranucci sui social, “Sul resto, ci sono cose che hanno un prezzo altre che hanno un valore.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Minetti, dalla Rai lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio dalla Berlinguer. Il conduttore: “Non ho timori”

Notizie correlate

Ranucci, lettera di richiamo della Rai per le dichiarazioni su Nordio in Uruguay. La replica: «Non ho paura»Lettera di richiamo della Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di "È sempre Cartabianca",...

Caso Minetti: la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio. Flori...AGI - La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione 'Report' su Rai3.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Caso Minetti, verifica sull'autenticità della sentenza di adozione in Uruguay; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Caso Minetti: la notizia non verificata'' su Nordio costa a Ranucci una lettera di richiamo dalla Rai; La grazia a Nicole Minetti fa scandalo in America Latina.

Caso Minetti, dalla Rai lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio dalla Berlinguer. Il conduttore: Non ho timoriCaso Minetti, contro la lettera di richiamo a Ranucci intervengono i membri della Vigilanza: da Floridia a Bonelli ... lanotiziagiornale.it

Il caso-Minetti, la Rai richiama Ranucci per le sue dichiarazioni a Mediaset sul Guardasigilli NordioOspite di È sempre Cartabianca, il conduttore di Report ha diffuso una notizia, non verificata, del ministro ospite nel ranch di Giuseppe Cipriani, il compagno dell’ex igienista dentale di Silvio Be ... rtl.it

Corriere della Sera. . Si conclude con uno sfogo la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che a nuove domande sul caso Minetti si spazientisce. La premessa è «ti voglio bene», ma poi perde la pazienza: «Mi avete fatto la stessa domanda due giorni fa: due gi - facebook.com facebook

Meloni irritata sul caso Minetti: “Ho già risposto, agli italiani interessa il lavoro del governo” x.com