Caso Minetti dalla Rai lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio dalla Berlinguer Il conduttore | Non ho timori

Da lanotiziagiornale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai ha inviato una lettera di richiamo al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, a seguito delle dichiarazioni sul ministro Nordio fatte dalla giornalista durante una puntata. Ranucci ha risposto con un semplice “Prendo atto” e ha aggiunto di non avere timori riguardo alla vicenda. La vicenda riguarda anche un'altra conduttrice, che ha commentato la situazione attraverso un intervento pubblico.

“Prendo atto”. Così ieri il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci ha commentato la notizia della lettera di richiamo ricevuta mercoledì notte dalla Rai, dopo la sua partecipazione a “ È sempre Cartabianca ” (su Rete4) di lunedì scorso, durante la quale aveva parlato della possibile presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. “Non ho timori”, la risposta di Ranucci. “Non ho timori di affrontare in giudizio il ministro della Giustizia, che è anche colui che è custode dell’Albo dei giornalisti”, ha aggiunto Ranucci sui social, “Sul resto, ci sono cose che hanno un prezzo altre che hanno un valore.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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