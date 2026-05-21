Ranocchia si improvvisa chef su TikTok e mostra la sua carbonara speciale | Voglio un po' di insulti

Andrea Ranocchia da difensore a opinionista fino a chef improvvisato su TikTok. L'ex centrale dell'Inter ha iniziato a mostrare le sue ricette e azzarda la sua versione della carbonara: "Voglio un po' di insulti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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