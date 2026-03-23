La Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio supera Macerata al tie break e conquista i primi punti nel girone A dei Playoff Challenge. Reduce dal pesante ko subito sette giorni fa sul campo del Bisonte Firenze, al termine di una pessima prestazione, la formazione bustocca supera “solo“ al tie break la Balducci HR di Macerata. La vittoria vale due punti ma azzera, in pratica, le possibilità di vincere il girone e quindi di qualificarsi per la finale (contro la vincente del girone B) per provare a centrare la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Tra le farfalle, gran partita della Obossa, 28 punti, di Battista, 16, e di Gennari, 15, mentre tra le ospiti da segnalare i 21 punti della Decortes e i 19 di Piomboni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riscatto Uyba soltanto al tie-break. La vetta del girone diventa un miraggio

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