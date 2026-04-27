Scalia Sciacca vince al tie-break contro Villafranca | successo che rilancia i neroverdi

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, Scalia Volley Sciacca ha ottenuto una vittoria al tie-break contro Villafranca Messina al Palatenda Roccazzella. La partita è durata cinque set, con i neroverdi che sono riusciti a prevalere dopo un confronto combattuto e intenso. La sfida ha visto entrambe le squadre alternate nel punteggio, culminando con il successo finale di Sciacca.

Scalia Volley Sciacca torna al successo nella 24esima giornata del campionato di Serie B, superando al Palatenda Roccazzella il Villafranca Messina per 3-2 al termine di una partita intensa e combattuta.I parziali – 23-25, 25-14, 18-25, 25-21, 16-14 – raccontano una sfida sempre in equilibrio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Scalia Sciacca: due match point persi, Bronte vince al tie-breakLa partita di Serie B disputata al Palatenda Roccazzella ha la Scalia Sciacca sfiorare una vittoria prestigiosa contro l’Aquila Bronte. Scalia Sciacca sfiora l’impresa, Bronte si salva solo al tie-breakLa Scalia Sciacca frena la corsa della vice capolista Aquila Bronte al Palatenda “Roccazzella”, al termine di una gara intensa e di alto livello... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Scalia Sciacca vince al tie-break contro Villafranca: successo che rilancia i neroverdi. Scalia Sciacca vince al tie-break contro Villafranca: successo che rilancia i neroverdiScalia Volley Sciacca torna al successo nella 24esima giornata del campionato di Serie B, superando al Palatenda Roccazzella il Villafranca Messina per 3-2 al termine di una partita intensa e combattu ... agrigentonotizie.it Volley serie B, Scalia Sciacca torna al successo: vittoria contro il Villafranca MessinaLa Scalia Sciacca torna al successo nella XXIV giornata del campionato di Serie B, superando al Palatenda Roccazzella il Villafranca Messina per 3-2 al termine di una gara intensa e combattuta. I parz ... grandangoloagrigento.it