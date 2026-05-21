Durante il Festival di Cannes, l’attore premio Oscar ha presentato il film The Man I Love, che sarà distribuito prossimamente in Italia da Be Water Film. In occasione dell’evento, ha parlato di come il personaggio di Freddie Mercury gli abbia insegnato ad affrontare la paura. La sua interpretazione si basa su un lavoro di approfondimento del ruolo e sulla comprensione delle sfide affrontate dal cantante. L’attore ha anche condiviso alcune riflessioni sul rapporto tra l’artista e il suo personaggio.

L'attore premio Oscar ha presentato al Festival di Cannes il film The Man I Love, in arrivo prossimamente in Italia grazie a Be Water Film. Al Festival di Cannes è stato presentato in concorso The Man I Love, diretto da Ira Sachs, e il protagonista Rami Malek ha spiegato come ha affrontato il complesso ruolo, anche grazie all'esperienza vissuta quando ha avuto modo di calarsi nei panni di Freddie Mercury. Il lungometraggio arriverà prossimamente nelle sale italiane grazia e Be Water Film, che si occuperà della distribuzione. Malek spiega come affronta la paura Il protagonista di The Man I Love, Rami Malek ha raccontato come l'esperienza di Bohemian Rhapsody (di cui potete leggere la nostra recensione) lo abbia aiutato: "Quando ho letto la sceneggiatura la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rami Malek svela: "Freddie Mercury mi ha insegnato ad affrontare la paura"

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