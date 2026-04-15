Fondazione Lazzareschi celebra Freddie Mercury e i suoi ottant’anni

In occasione degli ottant’anni dalla nascita di Farrokh Bulsara, conosciuto come Freddie Mercury, una fondazione dedica una cerimonia per ricordare la sua figura. Nato a Zanzibar, Mercury è stato il cantante principale dei Queen, noto per la sua voce potente e il suo stile unico. La celebrazione si svolge con eventi e iniziative che richiamano la sua influenza nel panorama musicale mondiale.

1Ottanta anni fa nasceva Farrokh Bulsara. Un ragazzo di Zanzibar destinato a diventare la voce più potente del rock, il cuore dei Queen, l’anima di intere generazioni. La Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari ricorda Freddie Mercury, sabato 18 aprile, con un evento unico insieme a tanti ospiti eccezionali. A cominciare dal doppiatore Stefano Sperduti, che è stata la voce italiana di Freddie nel film autobiografico di grande successo Bhoemian Rhapsody ” e lo storico della musica e giornalista Luca Garrò, autore della biografia “Freddie“ (in vendita). Ovviamente non poteva mancare la musica dei Queen con Massimiliano Salani e Kefa, voce e pianoforte della Jam Academy di Lucca.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Lazzareschi celebra Freddie Mercury e i suoi ottant’anni Patti Smith celebra i suoi ottant’anni con un concerto al Circo MassimoUna festa di compleanno decisamente speciale, quella che Patti Smith ha organizzato per se stessa. Cremonini fa indossare a Lucio Corsi la (vera) giacca di Freddie Mercury: le foto viraliLucio Corsi ha indossato un pezzo di storia del rock: una giacca appartenuta a Freddie Mercury, oggi di proprietà di Cesare Cremonini.