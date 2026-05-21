Rame rubato per centomila euro Due della banda a processo
Due persone sono state chiamate a rispondere di furto aggravato dopo aver preso di mira un impianto di discarica in provincia di Fermo. I sospetti si sono introdotti nell’area con un’auto rubata, indossando cappucci e recidendo i cavi di rame con attrezzi portati con sé. La refurtiva stimata è di circa 100.000 euro. Il procedimento giudiziario è stato avviato nei loro confronti, e sono stati formalmente imputati di aver commesso il furto.
Avevano atteso il momento propizio e, incappucciati, si erano introdotti negli impianti della discarica di Fermo con un’auto rubata, avevano reciso i cavi in rame con attrezzi prelevati sul posto ed erano fuggiti con una refurtiva di 100mila euro. A distanza di cinque mesi due dei componenti della banda, grazie ad una serrata indagine dei carabinieri, era stati incastrati. I militari dell’Arma di Fermo, infatti, avevano denunciato alla Procura della Repubblica due 35enni di origini romene, che sono stati rinviati a giudizio per furto aggravato in concorso. La meticolosa attività d’indagine dei carabinieri era stata attivata nel mese di gennaio 2025, quando ignoti avevano tranciato e asportato i cavi della corrente di alcuni impianti di trattamento dei rifiuti nella discarica di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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