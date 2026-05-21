Rame rubato per centomila euro Due della banda a processo

Due persone sono state chiamate a rispondere di furto aggravato dopo aver preso di mira un impianto di discarica in provincia di Fermo. I sospetti si sono introdotti nell’area con un’auto rubata, indossando cappucci e recidendo i cavi di rame con attrezzi portati con sé. La refurtiva stimata è di circa 100.000 euro. Il procedimento giudiziario è stato avviato nei loro confronti, e sono stati formalmente imputati di aver commesso il furto.

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