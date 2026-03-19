Bozzolo | scoperte con 180 chili di rame rubato in auto denunciate due persone

A Bozzolo, due persone sono state denunciate dopo essere state trovate con 180 chili di rame rubato all’interno di un’auto. Alla vista dei carabinieri, i due hanno tentato di scappare, ma sono stati fermati e identificati. La polizia ha sequestrato il materiale e avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rame. Nessun dettaglio sui successivi sviluppi dell’indagine.

Bozzolo, 19 marzo 2026 – Predoni del rame con la coda fra le gambe. Sono stati notati a bordo di un'auto che, alla vista della pattuglia dei carabinieri, ha cercato di far perdere le sue tracce, ma sono stati bloccati e denunciati con l’accusa di furto aggravato. È quanto accaduto nel Mantovano a due uomini di nazionalità romena, di 41 e 25 anni, il primo domiciliato a Monza e il secondo senza fissa dimora. A individuare i due uomini sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile del Norm della compagnia di Viadana, nel corso di un servizio notturno di perlustrazione. L’identificazione. I militari hanno istituito un posto di controllo in via Cremona, a Bozzolo, quando, intorno alle 2 della mattina hanno visto arrivare un'auto che, nel tentativo di eludere il controllo, ha imboccato una traversa laterale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bozzolo: scoperte con 180 chili di rame rubato in auto, denunciate due persone Articoli correlati Furto di rame a Librino, denunciati due ladri: avevano rubato una matassa da 10 chiliI due ladri avevano appena finito di bruciare la guaina di gran parte dei cavi per rendere più complesse le operazioni di individuazione del... Tor Bella Monaca, accendono le quattro frecce e caricano in auto 200 chili di rame rubato: “Lo abbiamo trovato”Quattro persone fermate a Tor Bella Monaca mentre caricavano in auto circa 200 chili di rame rubato da un garage poco distante.