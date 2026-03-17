Aggredirono un turista nel Quadrilatero della moda per prendergli l’orologio da centomila euro | due arrestati caccia al complice

Due persone sono state arrestate a Milano dopo aver aggredito un turista spagnolo nel Quadrilatero della moda e avergli rubato un orologio dal valore di centomila euro. L’incidente è avvenuto il 31 agosto scorso in via Gerolamo Morone, nel centro della città, quando tre aggressori hanno colpito l’uomo e gli hanno strappato il prezioso orologio dal polso. La caccia al terzo complice è ancora in corso.

Milano, 17 marzo 2026 – Il 31 agosto scorso, a Milano, nella centralissima via Gerolamo Morone (in pieno quadrilatero della moda), un turista spagnolo, di 46 anni, era stato aggredito da tre persone che poi gli avevano strappato dal polso un orologio del valore di centomila euro. Dopo cinque mesi e mezzo la svolta: qualche giorno fa i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato due cittadini algerini di 28 e 32 anni, entrambi irregolari in Italia, sul conto dei quali sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di colpevolezza in merito proprio a quella rapina. Il loro complice non è ancora stato identificato. Le indagini... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggredirono un turista nel Quadrilatero della moda per prendergli l’orologio da centomila euro: due arrestati, caccia al complice Articoli correlati Rubano un orologio da 200mila euro a un turista russo a Milano: arrestati dopo un mese, in partenza per BarcellonaUn 18enne e un 32enne sono stati arrestati per la rapina di un orologio da 200mila euro ai danni di un turista russo in zona San Babila a Milano. Leggi anche: Milano, rapina di orologio da 25mila euro: arrestati due nordafricani