Raid SBU nel Kherson | centinaio di morti e feriti al comando FSB

Un’operazione condotta dal servizio di sicurezza ucraino ha portato a un raid nel Kherson, colpendo un comando appartenente ai servizi di sicurezza russi. Secondo fonti ufficiali, sono stati registrati numerosi morti e feriti tra le fila dell’organizzazione. Durante l’attacco, è stato distrutto un sistema di difesa anti-aerea Pantsir-S1. Le modalità dell’operazione e i danni causati sono stati comunicati attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla strategia adottata.

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