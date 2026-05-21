Raid SBU nel Kherson | centinaio di morti e feriti al comando FSB
Un’operazione condotta dal servizio di sicurezza ucraino ha portato a un raid nel Kherson, colpendo un comando appartenente ai servizi di sicurezza russi. Secondo fonti ufficiali, sono stati registrati numerosi morti e feriti tra le fila dell’organizzazione. Durante l’attacco, è stato distrutto un sistema di difesa anti-aerea Pantsir-S1. Le modalità dell’operazione e i danni causati sono stati comunicati attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla strategia adottata.
? Punti chiave Come ha fatto lo SBU a colpire il comando FSB?. Quali danni ha causato la distruzione del sistema Pantsir-S1?. Chi potrà guidare i negoziati tra Europa e Russia?. Perché questo attacco mette in crisi la diplomazia di Bruxelles?.? In Breve Attacco con droni distrugge sistema difensivo Pantsir-S1 nell'oblast di Kherson il 21 maggio 2026.. Peskov esprime apertura al dialogo con Berlino e con il presidente finlandese Stubb.. Bruxelles valuta Merkel o Draghi per la mediazione dopo il rifiuto di Gerhard Schröder.. L'operazione SBU colpisce il quartier generale dell'intelligence russa a Genicheska Hirka.. Almeno cento persone tra morti e feriti sono state colpite dal raid ucraino che ha centrato il quartier generale dell’intelligence russa a Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, questo 21 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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