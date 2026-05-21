Le forze speciali dell’intelligence ucraina hanno portato a termine un’operazione nel territorio occupato di Kherson, colpendo il quartier generale dell’agenzia di sicurezza russa Fsb e distruggendo un sistema di difesa aerea Pantsir-S1. L’attacco si è svolto nel villaggio di Genicheska Hirka e ha causato numerose vittime, secondo le dichiarazioni del presidente ucraino. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le due nazioni, con azioni militari che si susseguono lungo il confine.

Le Forze speciali Alpha dell’Sbu ucraino hanno colpito il quartier generale dell’Fsb russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1 nel territorio temporaneamente occupato dell’Ucraina, nel villaggoo di Genicheska Hirka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, mostrando su X un video degli attacchi. «Grazie solo a questa operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti uccisi e feriti», ha sottolineato il leader di Kiev. «I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra», ha aggiunto. «Le sanzioni ucraine a media e lunga distanza continueranno a fuinzionare», ha concluso riferendosi ai missili di Kiev. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Raid contro i servizi segreti russi: l’Sbu colpisce il quartier generale Fsb, “100 vittime” secondo Zelensky

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Shock for Russia in the Black Sea: Putin's warships, oil tankers are destroyed en masse

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