Raid a Casa Caianiello sit-in davanti al Comune di Aversa | Subito riapertura e cogestione del bene

Questo pomeriggio, un gruppo di persone ha organizzato un sit-in davanti al municipio di Aversa per chiedere la riapertura di Casa Caianiello. La struttura comunale è stata recentemente oggetto di atti vandalici e furti, che ne hanno compromesso l’utilizzo. La protesta si è concentrata sulla richiesta di riapertura immediata e di una gestione condivisa del bene, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle eventuali soluzioni proposte.

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