Raid a Casa Caianiello sit-in davanti al Comune di Aversa | Subito riapertura e cogestione del bene
Questo pomeriggio, un gruppo di persone ha organizzato un sit-in davanti al municipio di Aversa per chiedere la riapertura di Casa Caianiello. La struttura comunale è stata recentemente oggetto di atti vandalici e furti, che ne hanno compromesso l’utilizzo. La protesta si è concentrata sulla richiesta di riapertura immediata e di una gestione condivisa del bene, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle eventuali soluzioni proposte.
Sit-in di protesta questo pomeriggio davanti alla Casa comunale di Aversa per chiedere la riapertura di Casa Caianello, la struttura comunale recentemente vandalizzata e finita nel mirino dei ladri. A promuovere la mobilitazione è stato il comitato civico cittadino, insieme ad altre associazioni territoriali. Negli ultimi giorni ignoti hanno portato via suppellettili, arredi, termosifoni e persino porte, anche dalla biblioteca del Museo civico di Storia Militare, che è presente all’interno. Secondo le ultime stime, il danno economico ammonterebbe a circa 300mila euro. Una cifra raddoppiata nel giro di poche settimane: appena un mese fa, infatti, i danni erano stati quantificati in circa 150mila euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Raid Casa Caianiello, sit-in davanti al Comune di Aversa: Subito riapertura e cogestione del bene
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