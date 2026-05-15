Aversa nuovo raid all’ex macello Caianiello | devastata la biblioteca del Museo Militare e rubati i termosifoni

Aversa è stata teatro di un nuovo episodio di vandalismo presso l’ex macello, sede della Casa della Cultura “Vincenzo Caianiello”. Durante l’atto, la biblioteca del Museo Militare è stata danneggiata e alcuni termosifoni sono stati sottratti. La zona, già soggetta a episodi simili in passato, si presenta questa volta con danni evidenti e oggetti portati via. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e capire le modalità dell’azione. La comunità locale si trova a fare i conti con questa situazione.

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Nuovo raid vandalico all’ex macello di Aversa, sede della Casa della Cultura “Vincenzo Caianiello”. Almeno in due occasioni, nelle ultime settimane, ignoti si sono introdotti all’interno della struttura comunale devastando gli spazi e mettendo a segno furti che aggravano ulteriormente una situazione già critica. Nel mirino dei ladri è finita ancora una volta la biblioteca del Museo di Storia Militare, già pesantemente danneggiata durante il colpo avvenuto lo scorso gennaio. I malviventi hanno inoltre asportato alcune porte dagli edifici anteriori e non hanno risparmiato né i locali tecnici né la sala auditorium, dalla quale sarebbero stati rubati arredi e suppellettili tecniche. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, nuovo raid all’ex macello “Caianiello”: devastata la biblioteca del Museo Militare e rubati i termosifoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, nuovo raid vandalico al liceo Righi: scuola devastata con gli estintoriRoma, 9 marzo 2026 – Nuovo raid vandalico ai danni del liceo scientifico Augusto Righi di Roma.