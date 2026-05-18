Aversa depredata e vandalizzata la Casa Caianiello La minoranza | Monumento al fallimento politico
Aversa è stata teatro di un atto vandalico presso la Casa della Cultura “Vincenzo Caianiello”, situata nell’ex macello di via Tristano. Nei giorni scorsi, alcuni individui non identificati sono riusciti ad entrare nella struttura comunale, causando danni a locali, impianti e arredi interni. La minoranza politica cittadina ha commentato l’accaduto definendo l’episodio come un fallimento della gestione pubblica. L’evento si aggiunge a una serie di atti simili che hanno coinvolto l’edificio nel corso del tempo.
Raid vandalico all’ex macello di Aversa, sede della Casa della Cultura “Vincenzo Caianiello”. Nei giorni scorsi, ignoti si sarebbero introdotti ancora una volta nella struttura comunale di via Tristano, devastando locali interni, impianti e arredi. Nel mirino dei malviventi anche l’auditorium e gli spazi del Museo di Storia Militare. Sul caso arriva ora il duro affondo della minoranza consiliare. I consiglieri Mauro Baldascino, Mario De Michele e Marco Girone, dopo un sopralluogo effettuato domenica mattina, parlano di "monumento al fallimento politico e amministrativo" dell’attuale maggioranza. "La cosa più sconcertante - attaccano i consiglieri - è che tutto questo andava avanti da mesi". 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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