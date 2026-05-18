Aversa depredata e vandalizzata la Casa Caianiello La minoranza | Monumento al fallimento politico

Aversa è stata teatro di un atto vandalico presso la Casa della Cultura “Vincenzo Caianiello”, situata nell’ex macello di via Tristano. Nei giorni scorsi, alcuni individui non identificati sono riusciti ad entrare nella struttura comunale, causando danni a locali, impianti e arredi interni. La minoranza politica cittadina ha commentato l’accaduto definendo l’episodio come un fallimento della gestione pubblica. L’evento si aggiunge a una serie di atti simili che hanno coinvolto l’edificio nel corso del tempo.

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