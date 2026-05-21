Rai continua il gran risiko delle nomine | chi entra e chi esce Tutti i nomi - ESCLUSIVA

In Rai proseguono le trattative per le nomine ai vertici dell'azienda, con diverse posizioni ancora da assegnare. Nelle prossime settimane si prevede un possibile riassetto in due aree chiave, ovvero la direzione delle Relazioni Istituzionali e quella delle Relazioni Internazionali e Affari Europei. La situazione riguarda le nomine di figure che occuperanno ruoli strategici all’interno della struttura, nel tentativo di definire nuovi incarichi e riorganizzare le funzioni di rilievo.

In Rai continua il risiko delle nomine e, nelle prossime settimane, potrebbero sbloccarsi anche due caselle considerate strategiche ai piani alti di viale Mazzini: la direzione Relazioni Istituzionali e quella delle Relazioni Internazionali e Affari Europei. Le due strutture, infatti, sono di fatto vacanti da mesi, con interim all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Angela Mariella, che guidava le Relazioni Istituzionali, è stata nel frattempo spostata alla Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa (DEOI), mentre alle Relazioni Internazionali si è chiusa l’era di Simona Martorelli, storica direttrice dell’area, andata in pensione dopo una lunga esperienza nei rapporti europei e internazionali del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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