Il risiko dei Municipi di Milano | tutti i nomi caldi per le presidenze chi sale e chi scende con il rebus delle donne

A Milano la corsa alle presidenze dei Municipi sta diventando sempre più intensa, con diversi nomi che circolano e sfide che si fanno sempre più chiare. Le candidature ufficiali non sono ancora state annunciate, ma si parla già di alcuni candidati che sembrano favoriti, mentre altri sono in salita o in discesa. La questione femminile resta al centro del dibattito, con il rebus delle donne ancora aperto.