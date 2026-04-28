Il risiko dei Municipi di Milano | tutti i nomi caldi per le presidenze chi sale e chi scende con il rebus delle donne
A Milano la corsa alle presidenze dei Municipi sta diventando sempre più intensa, con diversi nomi che circolano e sfide che si fanno sempre più chiare. Le candidature ufficiali non sono ancora state annunciate, ma si parla già di alcuni candidati che sembrano favoriti, mentre altri sono in salita o in discesa. La questione femminile resta al centro del dibattito, con il rebus delle donne ancora aperto.
Manca ancora molto tempo, ma la corsa alle candidature per la presidenza dei municipi è già entrata nel vivo. Curioso il destino delle circoscrizioni: tutti si lamentano della scarsa incisività loro concessa, ma poi tutti guardano con grande interesse. Fare politica a livello di quartiere può.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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